Разные деньги: объём вкладов физлиц в номинальном выражении вырос на 4%, а прибыль российских банков – на 46%

Доналоговая прибыль российских банков в январе-ноябре 2019 года составила 1,871 трлн рублей, что на 46,3% больше результата за аналогичный период 2018 года (1,279 трлн рублей), следует из статистики банковского сектора, опубликованной на сайте ЦБ РФ. Положительный финансовый результат показали 350 кредитных организаций - 79% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 декабря 2019 года.

В январе-ноябре 2019 года объём вкладов в номинальном выражении вырос на 4,0% против 4,5% в годовом сравнении, с исключением валютной переоценки и банков с отозванной лицензией за одиннадцать месяцев 2019 года - на 6,0% против 2,4% за аналогичный период в 2018 году.

В ноябре темп прироста депозитов и средств организаций с исключением валютной переоценки и банков с отозванной лицензией был максимальным в текущем году и составил 2,2%.

Это может быть связано с крупными налоговыми возвратами (НДС) отдельным компаниям, а также с поступлениями от реализации ценных бумаг. Кроме того, на рост показателя оказал влияние фактор сезонности, с исключением данного фактора темп прироста депозитов и средств организаций составил бы всего +0,4%. За одиннадцать месяцев 2019 года объём депозитов и средств организаций на счетах вырос на 1,4%.