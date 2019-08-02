«Разорванное сердце» - участники митинга почтили память павших воинов минутой молчания

В областном центре в сквере у памятника мурманчанам, погибшим при защите Отечества «Разорванное сердце» состоялся торжественный митинг, во время которого спикер регионального парламента поздравил воинов-десантников с Днём ВДВ России.

Сергей Дубовой отметил, что в истории десантных войск немало примеров мужества, и неслучайно в годы Великой Отечественной войны всем без исключения воздушно-десантным соединениям были присвоены почётные наименования «гвардейских»: «Сегодня воины в голубых беретах остаются верными долгу и присяге, достойными традиций тех, кто стоял у истоков создания «крылатой гвардии». Здесь служат сильные, упорные, готовые решить самую сложную задачу воины, которых по праву называют элитой Вооруженных сил. Но элитарность – это не регалии и преференции, а прежде всего, право быть там, где труднее всего, первыми вступать в бой. Мы никогда не забудем подвиги десантников».

Участники митинга почтили память павших воинов минутой молчания и возложили к подножию памятника венки и цветы.