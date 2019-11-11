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Мурманская область. Арктика11.11.19 07:30

Разрабатывать IT для Арктики будут российские концерн и нефтегазовый вуз

Концерн «Моринформсистема-Агат» и РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина подписали соглашение о сотрудничестве в ходе VII заседания Международного экспертного совета по сотрудничеству в Арктике (IECCA), сообщает координатор проекта «Морская политика» Центра стратегических оценок и прогнозов, член Секции по морскому и речному транспорту Экспертного совета при комитете по транспорту и строительству Государственной Думы Анна Горнова.

В состав «Моринформсистема-Агат» входят 14 отечественных научных и производственных предприятий. Это ведущая российская организация в сфере разработке информационных систем и технологий: корабельных информационно-вычислительных средств, боевых информационно-управляющих и интегрированных систем управления надводных кораблей и подводных лодок и пр.

Вуз и концерн займутся разработкой систем отслеживания показателей производств, контроля транспортных процессов и иными технологиями.

«Применение информационных технологий и решений позволит повысить надёжность и эффективность технологических процессов на арктических месторождениях. Развитая информационная телекоммуникационная система необходима для бесперебойного и в перспективе круглогодичного функционирования Северного морского пути», - отметил ректор РГУ им. Губкина Виктор Мартынов.

Инициативу поддержал заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Павел Федяев.

«Сегодня успех государства и общества напрямую зависит от того, насколько быстро и эффективно мы включимся в глобальные процессы применения информационных технологий. Арктика – точка роста, которая будет влиять на будущее нашей страны. Но здесь огромный риск для экологии. На данном направлении нам нужны технологии, кадры, молодёжь. И то, насколько эффективно мы будем использовать арктический ресурс, преимущество Севморпути зависит от будущих поколений, от тех студентов, которые сейчас учатся в этих стенах», - отметил Павел Федяев.

Освоить Арктику невозможно без помощи законодательных органов. Совет Федерации готов оказать всю необходимую поддержку. Позицию парламента озвучил сенатор от Архангельской области, член Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Виктор Павленко.

«Мировая экономика вступила в эпоху четвёртой промышленной революции. Иформационные технологии, как следствие, охватывают все большие сферы деятельности. В России этим вопросам уделяют особое внимание, понимая, что без них добиться высоких темпов экономического роста и взять лидерство в мировой экономике невозможно, - приводят слова сенатора morvesti.ru. - Наша главная задача - поддержать конструктивные инициативы и проекты законом».

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