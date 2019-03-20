Разработан новый лесной план Мурманской области на период до 2028 года

Сегодня на заседании регионального правительства заместитель министра природных ресурсов и экологии Андрей Безуглый представил проект лесного плана Мурманской области на период до 2028 года. Его основными задачами являются повышение природоохранных свойств лесов и усиление их экологических функций, обеспечение эффективного государственного контроля за состоянием лесного фонда, повышение максимального дохода с единицы площади лесного участка.

В соответствии с установленными планом прогнозными показателями, к 2028 году планируется увеличить до 100% отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших насаждений, а также повысить до 79,9% долю ликвидированных в течение первых суток лесных пожаров. На развитие деятельности Мурманской базы авиационной охраны лесов в текущем году и на плановый период 2021 и 2022 годов предусмотрена ежегодная субвенция в размере свыше 12 млн рублей.

Как подчеркнул Андрей Безуглый, мероприятия по воспроизводству лесов запланированы в объёме, достаточном для достижения баланса выбытия лесов. Кроме того, в качестве компенсационного лесовосстановления площадей, занятых объектами инфраструктуры, предусмотрено ежегодное создание 60 гектаров лесных культур.

Для обеспечения защиты лесов будут проведены лесопатологические обследования на площади 25,9 тысячи гектаров, а также сплошные и выборочные санитарные рубки и уборка неликвидной древесины на общей площади свыше 7,6 тысячи гектаров. Планом также предусмотрено дооснащение лесничеств в период с 2019 по 2028 год лесопатрульной техникой: автомобилями, лодками и квадроциклами.

Кроме того, лесным планом прогнозируется увеличение объемов по наиболее перспективным и востребованным видам использования лесов. Так, на 27% планируется повысить площадь лесных участков, предоставленных в аренду для осуществления рекреационной деятельности. На 20% будет увеличен объем использования лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов – это связано с реализацией в регионе проектов в сфере энергетики и транспортного развития. Предусмотрено увеличение объемов лесопользования для геологического изучения недр и разработки месторождений полезных ископаемых на 17%. Всего от использования лесов в период с 2019 по 2028 год в бюджет Российской Федерации планируется поступление средств в размере 1,7 млрд рублей, в том числе 1,3 млрд рублей – в федеральный бюджет, 0,4 млрд. рублей – в бюджет региона.

Проект лесного плана на период с 2019 по 2028 год будет представлен на утверждение губернатору Мурманской области.