Онкологическая служба Мурманской области получит 620 млн рублей из резервного фонда правительства РФМурманскстат приглашает на работу
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика29.07.19 14:24

Разработан проект целевой модели работы контрольно-надзорных органов для создания благоприятных условий обслуживания рыбопромысловых судов в порту Мурманск

Совместно с командой «Росатома» в рамках проекта «Эффективный регион» подготовлен проект целевой модели работы контрольно-надзорных органов, направленный на упрощение процедуры оформления судов при заходе и выходе из порта Мурманск. Об этом сегодня на оперативном совещании рассказал министр развития промышленности и предпринимательства региона Дмитрий Филиппов. Создание благоприятных условий для обслуживания судов рыбопромыслового флота – один из пунктов плана дополнительных мероприятий правительства Мурманской области «100 шагов». Как отметил министр, сегодня время проведения контрольно-надзорных мероприятий укладывается в установленные регламентом три часа, фактически службы стараются сократить его до двух часов. Каждый случай необоснованного или сверхнормативного по времени задержания судна при проведении контрольно-надзорных процедур будет рассматриваться специально созданной рабочей группой.

Дмитрий Филиппов доложил также о других мероприятиях плана по развитию рыбопромышленной отрасли. Так, подготовлена концепция комплексного обслуживания рыбопромысловых судов в Мурманском морском рыбном порту, которая предполагает организацию взаимодействия между хозяйствующими субъектами – операторами причалов и операторами морских терминалов. Продолжается создание рыбопромышленного кластера «Полярный» на базе 10 СРЗ. Оказывается поддержка береговым рыбоперерабатывающим предприятиям: правительством региона инициировано внесение изменений в порядок перераспределения нереализованного объема научных квот добычи трески и пикши в пользу прибрежников, а также изменение законодательства РФ в части предоставления возможности реализовывать добытые гражданами водные биоресурсы через механизм патентов. В рамках проекта «Наша рыба» в минувшую субботу состоялось открытие первой рыбной ярмарки, которая будет работать каждую субботу.

«Проект рыбной ярмарки стартовал успешно. Отзывы северян очень позитивные, мы видим спрос и даже ажиотаж. Давайте сделаем все необходимое, чтобы проект работал без сбоев, а рыбная ярмарка стала точкой посещения для всех жителей и гостей области», – подчеркнул Андрей Чибис.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаКамеры на дорогах «расстреливают» водителей почти в упор
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРоссия одна, а кандидаты разные
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Елена
22.07.19 14:57
Просьба обратить внимание на лестницу, ведущую от домов Сафоново, 45 к Сивко, 9. Перила новые, но зимой они не спасают от падения и переломов у людей.
Комментарий к новости:Лестницы к домам мурманчан будут отремонтированы
Мария
22.07.19 09:14
Позвоните пожалуйста 8-915-439-49-59. Мария
Комментарий к новости:Судьбу мурманских «Бони и Клайда» решит Октябрьский суд
Оксана
21.07.19 00:21
19.07.2019 в районе дома 20 по ул. Достоевского были проведены работы по установке детской площадки. Внешний вид сложно назвать современными (напоминают сооружения 70-х годов прошлого века) и конструк
Комментарий к новости:Детские площадки в Мурманске растут, как грибы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире16:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:15«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)
-PRO ДеньгиОптовые цены на мороженую рыбу продолжают снижаться-PRO ВалютуКурс евро подрос на 33 копейки, доллара – на 39 копеек-PRO ЭнергетикуРосэнергоатом займётся теплоснабжением посёлка Африканда в Мурманской области-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 июля-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыНамордник для @, или Пользоваться электронной почтой в России хотят разрешить только идентифицированным в установленном правительством порядке пользователям
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 289 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика