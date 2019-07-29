Разработан проект целевой модели работы контрольно-надзорных органов для создания благоприятных условий обслуживания рыбопромысловых судов в порту Мурманск

Совместно с командой «Росатома» в рамках проекта «Эффективный регион» подготовлен проект целевой модели работы контрольно-надзорных органов, направленный на упрощение процедуры оформления судов при заходе и выходе из порта Мурманск. Об этом сегодня на оперативном совещании рассказал министр развития промышленности и предпринимательства региона Дмитрий Филиппов. Создание благоприятных условий для обслуживания судов рыбопромыслового флота – один из пунктов плана дополнительных мероприятий правительства Мурманской области «100 шагов». Как отметил министр, сегодня время проведения контрольно-надзорных мероприятий укладывается в установленные регламентом три часа, фактически службы стараются сократить его до двух часов. Каждый случай необоснованного или сверхнормативного по времени задержания судна при проведении контрольно-надзорных процедур будет рассматриваться специально созданной рабочей группой.

Дмитрий Филиппов доложил также о других мероприятиях плана по развитию рыбопромышленной отрасли. Так, подготовлена концепция комплексного обслуживания рыбопромысловых судов в Мурманском морском рыбном порту, которая предполагает организацию взаимодействия между хозяйствующими субъектами – операторами причалов и операторами морских терминалов. Продолжается создание рыбопромышленного кластера «Полярный» на базе 10 СРЗ. Оказывается поддержка береговым рыбоперерабатывающим предприятиям: правительством региона инициировано внесение изменений в порядок перераспределения нереализованного объема научных квот добычи трески и пикши в пользу прибрежников, а также изменение законодательства РФ в части предоставления возможности реализовывать добытые гражданами водные биоресурсы через механизм патентов. В рамках проекта «Наша рыба» в минувшую субботу состоялось открытие первой рыбной ярмарки, которая будет работать каждую субботу.

«Проект рыбной ярмарки стартовал успешно. Отзывы северян очень позитивные, мы видим спрос и даже ажиотаж. Давайте сделаем все необходимое, чтобы проект работал без сбоев, а рыбная ярмарка стала точкой посещения для всех жителей и гостей области», – подчеркнул Андрей Чибис.