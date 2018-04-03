Разработан законопроект, предусматривающий перенос срока начисления пени за несвоевременную уплату налога на имущество физических лиц

На региональном уровне разработан и проходит процедуру согласования проект закона Мурманской области, в соответствии с которым предлагается перенести дату начисления пени за неуплату налога на имущество физических лиц на территории Мурманской области за налоговый период 2017 года на более поздний срок – с 1 июля 2019 года.

Возможность принятия регионом данной инициативы появилась в связи с вступлением в силу федерального закона от 27.11.2017 № 335-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Законом установлено, что законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого применяется порядок определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, вправе принять закон, предусматривающий начисление пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему уплате за налоговый период 2017 года, начиная с 1 июля 2019 года.

Напомним, что Мурманская область перешла на уплату налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости с 1 января 2017 года, срок уплаты – до 1 декабря 2018 года.

Если решение об отсрочке начисления пени за несвоевременную уплату налога на имущество физических лиц не будет принято регионом, в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Налогового кодекса РФ пеня по вышеуказанному налогу за налоговый период 2017 года будет начисляться со 2 декабря 2018 года.

Перенос даты начала начисления пени за несвоевременную уплату налога на имущество физических лиц позволит жителям области получить дополнительное время для того, чтобы разобраться в новых правилах расчёта налога по кадастровой стоимости, получить необходимые консультации и уплатить налог без начисления пени.