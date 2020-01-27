Разработаны мероприятия по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»

В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китайской Народной Республике (КНР), Роспотребнадзором продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного заболевания в г. Ухань.

На сегодняшний день в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, достигло 2783 человек, сообщил госкомитет КНР по здравоохранению. Из них 461 находятся в тяжелом состоянии. Число жертв этого типа пневмонии достигло 81, из новых летальных случаев большинство приходятся на провинцию Хубэй - эпицентр заболевания. Тем не менее, госкомитет Китая сообщил, о том, что 52 человека, ранее заболевших успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.

По данным госкомитета, 8 заболевших обнаружены в Тайланде, по 5 заболевших в Австралии и США, по 4 заболевших в Малайзии, Республике Корея, Тайване, Сингапуре и Японии, 3 заболевших во Франции, 2 заболевших во Вьетнаме, по 1 заболевшему в Канаде и Непале.

В рамках мер по предотвращению распространения коронавируса власти Китая приняли решение о приостановке отправки за рубеж групп туристов. Вылеты организованных тургрупп за рубеж приостановят с 27 января. С воскресенья 26 января авиабилеты через турагентства не продавались, бронирование гостиниц было остановлено. Внутри Китая похожие меры введены с 24 января.

В Российской Федерации Роспотребнадзор проводит усиленный двойной контроль пропуска через государственную границу прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования. Введён мониторинг за рейсами, прибывающими из КНР.

По данным мониторинга в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации с начала года досмотрено более 20 тысяч рейсов (в том числе более 6,7 тысячи из КНР), более 1,16 млн человек (в том числе более 219 тысяч человек, прибывших из КНР). Выявлено более 50 человек с признаками инфекционных заболеваний, в том числе более 20 – с респираторной симптоматикой (из них 11 – прибывших из КНР).

По состоянию на 27 января 2020 года случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено.

Учёными ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, разработаны средства для лабораторной диагностики нового патогена.

Наборы основаны на молекулярно-генетическом методе полимеразной цепной реакции (ПЦР). С его помощью можно обнаруживать единичные копии вирусов за короткий срок получения результатов - от 2 до 4 часов. Для диагностирования заболевания с использованием разработанных средств достаточно отобрать образец из носоглотки больного или у человека с подозрением на заболевание. Набор позволяет определить два вируса опасных заболеваний - непосредственно новый коронавирус 2019-nCoV и «тяжелый острый респираторный синдром» (ТОРС или SARS), также известного как «атипичная пневмония».

24 января оперативно разработано и по поручению правительства Российской Федерации зарегистрировано в Минюсте России постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV».

Постановление определяет основной перечень мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации:

Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации, а также советует гражданам соблюдать меры предосторожности.

С учётом опубликованной Ростуризмом информации Роспотребнадзор напоминает, что при заключении договора о реализации туристского продукта туроператор, турагенты обязаны представить туристу и (или) иному заказчику достоверную информацию, в том числе включающую сведения:

- об опасностях, с которыми турист (экскурсант) может встретиться при совершении путешествия;

- о медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах (в объеме, необходимом для совершения путешествия);

- о порядке обращения в объединение туроператоров в сфере выездного туризма для получения экстренной помощи.

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дано поручение своим территориальным органам подробно консультировать потребителей туристских услуг и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей.

Ситуация остаётся на контроле Роспотребнадзора.

Как сообщает Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области, чтобы снизить персональный риск коронавирусной инфекции:

мойте руки с мылом и водой или используйте антисептические спиртосодержащие средства;

при кашле и чихании прикрывайте рот и нос рукой или салфеткой;

избегайте близкого контакта с людьми, у которых имеются симптомы, похожие на простуду или грипп;

готовьте мясо и яйца до полной готовности;

избегайте незащищенного контакта с живыми дикими или сельскохозяйственными животными;

избегайте незащищенного контакта с больными (включая касания руками глаз, носа или рта) и с живыми сельскохозяйственными или дикими животными.

Мойте руки: после чихания или кашля; при уходе за больными; до, во время, и после приготовления пищи; до употребления пищи; после похода в туалет; когда руки явно загрязнены; после контакта с животными или отходами их жизнедеятельности.

Мойте руки с мылом под проточной водой, когда руки явно загрязнены.