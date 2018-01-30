Разрушенную «Сказку» возрождают в Мурманске

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил ход работ по благоустройству комплекса семейного отдыха мурманчан «Детский городок «Сказка», расположенного в районе Семёновского озера. В мероприятии принял участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер.

Напомним, несколько лет назад детский городок в судебном порядке был освобождён от нерадивых арендаторов. Сегодня здесь полным ходом идёт строительство нового современного парка развлечений.

– Решение возродить зону отдыха было принято при активном участии мурманчан. Проект будущего парка был представлен для обсуждения, учитывались все предложения горожан, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Важно, что эта территория станет прекрасным местом семейного отдыха для мурманчан разных возрастов.

Реконструкция началась в прошлом году. На сегодняшний день проведены все необходимые подготовительные работы, выполнена планировка территории. Также демонтированы ограждения из кирпичных стен с элементами башен и центральная архитектурная конструкция, они представляли опасность для посетителей зоны отдыха.

Стоит отметить, что полюбившиеся мурманчанам башни сказочного замка будут возведены заново. Уже построена стена будущей крепости и помещение хозяйственного блока.

– В Мурманске в последние годы активно проводится благоустройство общественных территорий. Отрадно, что это соответствует сегодняшнему федеральному направлению в работе по формированию комфортной городской среды, – подчеркнул депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер. – Создание этой рекреационной зоны – часть комплексного плана по благоустройству территории Семеновского озера.

В детском городке появятся общественная, хозяйственно-бытовая, парковая и игровые зоны. Каждая из них будет выполнена в определенной тематике. На радость маленьким горожанам в городке поселятся 42 эксклюзивные сказочные фигуры. Также установят скамейки, урны, выполнят озеленение. На территории городка будет организовано видеонаблюдение, а также доступ к беспроводному интернету.