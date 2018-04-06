Разведчики мотострелковой бригады Северного флота на учении уничтожили условных диверсантов

Личный состав отдельной мотострелковой бригады, задействованный в командно-штабном учении армейского корпуса Северного флота по отражению нападения сил условного противника, отработал задачи по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

К мероприятию привлекались военнослужащие разведывательных подразделений соединения, были задействованы беспилотные летательные аппараты (БЛА) и техника повышенной проходимости.

Учение носило двусторонний характер, при котором часть разведчиков действовала за «противника». Они должны были незаметно проникнуть на важные военные объекты для сбора информации и проведения диверсий. Главной задачей мероприятия было осуществление эффективного противодействия условным диверсантам, обнаружение и уничтожение их на начальном этапе.

В ходе учения были отработаны практические действия по маскировке, устройству засады, организации связи между группами, действующими на большом удалении друг от друга и в отрыве от основных сил, применение тактической беспилотной авиации и координация действий военнослужащих на основе оперативно полученных данных с БЛА.

Как сообщает пресс-служба СФ, разведчики были экипированы арктическим комплектом обмундирования, обеспечены специальными рационами питания, разработанными для применения в условиях Арктики и Крайнего Севера.