Разведчики мотострелковой бригады Северного флота завершают подготовку к Армейским международным играм-2019

В отдельной мотострелковой бригаде Северного флота состоялся отборочный этап конкурса профессионального мастерства «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр 2019 года.

На полигонах в Печенгском районе Мурманской области лучшие военнослужащие разведывательных подразделений соединения отработали основные элементы конкурса: марш-бросок, ведение стрельбы из автомата в движении по грудной мишени, организация засады и взятие «языка».

Дополнительную нагрузку в подготовке к конкурсу разведчикам Северного флота создают суровые условия Крайнего Севера. Действовать приходится в глубоком снегу и при низкой температуре воздуха. В тренировках на полигоне принимают участие уже специально подобранные кандидаты. Подготовка к отборочным этапам конкурсов АрМИ-2019 началась с новым учебным годом — ещё в декабре 2018 года. Лучших конкурсантов подбирали в процессе плановой боевой учебы.

Как сообщает пресс-служба СФ, в нынешнем году военнослужащие соединений и объединений Северного флота готовятся принять участие в 29 конкурсах Армейских международных игр.