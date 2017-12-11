Разведчики отдельной мотострелковой бригады Северного флота провели первые занятия на новой полосе препятствий

В отдельной мотострелковой бригаде армейского корпуса Северного флота в Мурманской области состоялись первые занятия с личным составом разведывательных подразделений на новой полосе препятствий – «тропе разведчика».

Полоса была создана в период подготовки к новому учебному году и представляет собой 600-метровый маршрут, изобилующий естественными и искусственными преградами, которые имитируют условия городских коммуникаций и природной среды. Она предназначена для отработки специальных навыков бойцов разведывательных подразделений в районах Крайнего Севера и Арктики. Все задания разведчики выполняют группой, отрабатывая слаженность действий.

За полчаса военнослужащие должны преодолеть более 10 препятствий, в числе которых различные инженерные заграждения, например, забор с колючей проволокой, полуразрушенные здания, участок железнодорожного полотна с водопроводом, канализационные коллекторы, наклонная местность, канатная дорога и другие преграды. На последнем этапе «тропы разведчика» бойцам нужно бесшумно снять часового и отработать метание ножа и сапёрной лопатки.

Планируется, что на новом полигоне будут тренироваться не только разведчики отдельной мотострелковой бригады, но и других разведывательных подразделений из соединений сухопутных и береговых войск Северного флота. Как сообщает пресс-служба Северного флота, данная учебно-материальная база также будет активно использоваться для подготовки военнослужащих к конкурсам профессионального мастерства Армейских международных игр в 2018 году.