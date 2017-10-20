Развитие криптовалютной экономики и мобильных технологий – основные темы Дней инноваций Мурманской области

25-27 октября в Мурманске состоятся IV Дни инноваций Мурманской области.



Организатором мероприятия выступает правительство Мурманской области совместно с организациями инфраструктуры поддержки инновационных компаний региона.



В рамках деловой программы IV Дней инноваций Мурманской области будет организован комплекс мероприятий, направленных на поддержку и развитие инновационной системы. Это мастер-классы и тренинги от ведущих региональных и федеральных экспертов в области инноваций по вопросам развития криптовалютной экономики, внедрения инноваций в отрасли IT, управления инновационными проектами и развития мобильных технологий.



Организаторы приглашают начинающих и действующих инноваторов, аспирантов, молодых ученых и разработчиков принять участие в мастер-классах и тренингах.



Подробную информацию по вопросам участия в мероприятиях Дней инноваций можно получить в министерстве развития промышленности и предпринимательства Мурманской области по телефону: (8152) 486-434, e-mail: belkina@gov-murman.ru, контактное лицо – Ольга Белкина.