Мурманский областной краеведческий музей переезжаетСемёновское озеро на три дня отдано «моржам» и болельщикам
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика14.03.19 09:40

Развитие логистики Арктики – вывезти природные богатства по максимуму!

Минприроды России направило в правительство комплексный план по реализации минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики, предполагающий, в частности, выделение порядка 10,5 трлн рублей внебюджетных инвестиций до 2030 года для его реализации, сообщает пресс-служба ведомства. Всего в план вошло 118 проектов развития, освоения и переработки минерально-сырьевой базы Арктической зоны.

Отмечается, что при сохранении инерционного сценария развития отрасли уровень грузопотока в Арктике может составить порядка 60 млн тонн к 2024 году, а при прорывном сценарии по всем группам проектов к 2024 году грузопоток по Северному морскому пути только минерального сырья может составить 77 млн тонн.

При этом основу грузопотока в Арктике составят СПГ, нефть, конденсат, твёрдые полезные ископаемые и уголь, задействованы круглогодичные порты Сабетта и Дудинка, сезонные гавани Нумги, Певек, Зеленый Мыс.

Увеличение прогнозного объема грузопотока по Севморпути возможно при своевременном вводе в действие всех планируемых проектов Таймырского угольного бассейна и Пайяхского нефтяного месторождения, а также реализации ряда инфраструктурных проектов, в частности подключение к Севморпути Сузунского, Тагульского и Лодочного нефтяных месторождений, отмечается в сообщении.

Напомним, одна из задач, поставленных в майском указе Президента РФ, касается развития главной арктической судоходной магистрали - Северного морского пути (СМП). К 2024 году ежегодный грузопоток по нему должен вырасти в 10 раз - до 80 млн тонн.

Главное направление развития СМП связано с обеспечением вывоза сырья с 15 действующих и перспективных проектов, 11 из которых связаны с освоением нефти и газа, четыре - с освоением руд и угля. С увеличением грузопотока и развитием экономических проектов в Арктической зоне будет расти и потребность в атомных ледоколах (в настоящее время в акватории Севморпути действуют восемь ледоколов: четыре атомных и столько же дизель-электрических). По мнению главы «Росатома», до 2030 года для обеспечения надежной и своевременной навигации по СМП нужно построить до 10 атомных ледоколов, пишет ТАСС.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ энергетическом сердце страны
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееПартия власти запустила сайт предварительного голосования
-Слово не воробей...Я к выборам готова
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Yuriy
14.03.19 09:54
Мастеров еще за прошлый год присвоили, что ли? Вроде, за 11 место не полагается.
Комментарий к новости:Высоко задрали планку - Сергей Чернецкий, главный тренер хоккейного клуба «Мурман»
Николай
13.03.19 15:25
«Как у нас шутят, что нужно девушке, чтобы сохранять фигуру? Три элемента: тренажёр, массажёр и ухажёр. У вас такие классные ребята, что они запросто выполнят все эти три пункта. Вторую и третью - точ
Комментарий к новости:У россиянок есть тренажёры и ухажёры, но до сих пор нет «министерства счастья»
Владимир
13.03.19 15:22
Михаил, а вы сколько времени проводите с детьми? Чем критиковать инициативы успешных женщин-политиков, лучше бы занялись сами дома и детьми, дали жене шанс реализоваться в бизнесе. Пользы принесло бы
Комментарий к новости:У россиянок есть тренажёры и ухажёры, но до сих пор нет «министерства счастья»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире13:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиЗа первый месяц текущего года в Мурманской области помидоры и огурцы подорожали на 18%-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 19 копеек, евро вырос почти на 4 копейки-PRO ЭнергетикуНовое рабочее колесо, преодолев 3700 км пути, прибыло на Верхне-Туломскую ГЭС-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 марта-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыМинздрав намерен предоставить гражданам право проходить профилактический осмотр в удобное для них время
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
26.02.19: Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть в российские силовые структуры обращение «господин». Своё предложение он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. А как Вы относитесь к этой инициативе?Проголосовало: 487 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика