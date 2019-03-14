Развитие логистики Арктики – вывезти природные богатства по максимуму!

Минприроды России направило в правительство комплексный план по реализации минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики, предполагающий, в частности, выделение порядка 10,5 трлн рублей внебюджетных инвестиций до 2030 года для его реализации, сообщает пресс-служба ведомства. Всего в план вошло 118 проектов развития, освоения и переработки минерально-сырьевой базы Арктической зоны.

Отмечается, что при сохранении инерционного сценария развития отрасли уровень грузопотока в Арктике может составить порядка 60 млн тонн к 2024 году, а при прорывном сценарии по всем группам проектов к 2024 году грузопоток по Северному морскому пути только минерального сырья может составить 77 млн тонн.

При этом основу грузопотока в Арктике составят СПГ, нефть, конденсат, твёрдые полезные ископаемые и уголь, задействованы круглогодичные порты Сабетта и Дудинка, сезонные гавани Нумги, Певек, Зеленый Мыс.

Увеличение прогнозного объема грузопотока по Севморпути возможно при своевременном вводе в действие всех планируемых проектов Таймырского угольного бассейна и Пайяхского нефтяного месторождения, а также реализации ряда инфраструктурных проектов, в частности подключение к Севморпути Сузунского, Тагульского и Лодочного нефтяных месторождений, отмечается в сообщении.

Напомним, одна из задач, поставленных в майском указе Президента РФ, касается развития главной арктической судоходной магистрали - Северного морского пути (СМП). К 2024 году ежегодный грузопоток по нему должен вырасти в 10 раз - до 80 млн тонн.

Главное направление развития СМП связано с обеспечением вывоза сырья с 15 действующих и перспективных проектов, 11 из которых связаны с освоением нефти и газа, четыре - с освоением руд и угля. С увеличением грузопотока и развитием экономических проектов в Арктической зоне будет расти и потребность в атомных ледоколах (в настоящее время в акватории Севморпути действуют восемь ледоколов: четыре атомных и столько же дизель-электрических). По мнению главы «Росатома», до 2030 года для обеспечения надежной и своевременной навигации по СМП нужно построить до 10 атомных ледоколов, пишет ТАСС.