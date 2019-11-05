Развитие муниципалитетов, Новый Мурманск и туризм – три направления застолбят в «дорожной карте» для Минвостокразвития

По итогам рабочей поездки в Мурманскую область замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики будет составлена «дорожная карта» первоочередных действий.

Зафиксировать договорённости, достигнутые в ходе рабочей поездки в Мурманскую область замруководителя Минвостокразвития РФ Александра Крутикова, и на их основе составить «дорожную карту» первоочередных мер поручил региональному правительству губернатор Андрей Чибис.

Александр Крутиков, курирующий в Минвостокразвития арктический блок, в конце прошедшей недели провёл в Мурманске ряд совещаний, в результате которых была выработана общая позиция региона и федерального министерства в вопросах развития Мурманской области и Арктической зоны России в целом. Об итогах рабочей поездки замминистра на оперативном совещании в областном правительстве доложила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Были взяты на заметку предложения Мурманской области в Проект основ госполитики России в Арктике, который до 1 декабря должен поступить на рассмотрение Президента РФ. Кроме того, на федеральном уровне завершается работа над Стратегией развития Арктической зоны – документом, в который войдут конкретные планы развития каждого из субъектов АЗРФ. До 10 ноября Мурманская область направит в Минвостокразвития свой блок для включения в Стратегию.

Как уже сообщалось, Минвостокразвития поддерживает предложения Мурманской области о вводе в Арктической зоне существенных льгот для бизнеса, причём как крупного, так и малого. В числе уже принятых решений – снижение коэффициента при расчёте стартового платежа за пользование недрами для Мурманской области с 1,5 до 1. Это, в частности, позволит привлечь инвесторов к освоению уже разведанных месторождений редких, редкоземельных и драгоценных металлов в Заполярье.

Помимо этого, поддержку получили проекты реновации ЗАТО, строительства Нового Мурманска, создания территории опережающего развития на западном берегу Кольского залива и программа развития туризма в Арктике.

Андрей Чибис выделил направления, по которым региону необходимо уже сейчас предоставить федеральному центру чёткий план дальнейшей работы.

«Тема населённых пунктов, безусловно, для нас самая важная. Не только ЗАТО, но и в принципе муниципалитетов, где есть большое присутствие военных. Нужно максимально быстро составить план социально-экономического развития по каждому из них, чтобы представить его Минобороны и Минвостокразвития. Второе – Новый Мурманск, создание конгресс-центра. Фонд развития Дальнего Востока может профинансировать строительство этого объекта, чтобы перенести к нам максимальное чисто мероприятий международной арктической повестки. Третье – туризм. И, наконец, территория опережающего развития. Давайте зафиксируем всё это протокольно и представим в федеральное министерство, чтобы по этой «дорожной карте» уже двигаться вперёд», – подчеркнул губернатор.