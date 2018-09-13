Развитие Оленегорска губернатор Марина Ковтун обсудила с главой муниципалитета Олегом Самарским

Перспективы развития и благоустройства Оленегорска стали основной темой рабочей встречи губернатора Марины Ковтун с главой муниципалитета Олегом Самарским.

Он проинформировал главу региона о ходе подготовки к 70-летию города, реализации намеченных к юбилейной дате планов. Так, практически завершены работы по установке ограждения центрального стадиона детско-юношеской спортивной школы «Олимп», устройству тротуаров в сквере «Лопарка», ремонту дорожек к памятнику «Могила неизвестного солдата» и благоустройству сквера вдоль Ленинградского проспекта.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили прошедшие 9 сентября, в единый день голосования, выборы депутатов горсовета.

Говоря о результатах выборов, Олег Самарский отметил качественную работу участковых избирательных комиссий. Сделать свой выбор имели возможность все жители муниципалитета, включая отдалённые малонаселённые пункты.

В Оленегорске на 19 депутатских мандатов претендовали 34 зарегистрированных кандидата. В выборной кампании участвовали все партии, представленные в муниципалитете. 13 вновь избранных депутатов работали в предыдущем составе совета.

«Это подтверждает высокий уровень доверия жителей к депутатам. Опыт, который депутаты уже наработали, будет очень полезен для новых коллег и обеспечит преемственность решений, направленных на развитие территории», – подчеркнула губернатор Марина Ковтун.

Олег Самарский заметил, что за прошедшие пять лет муниципальной управленческой команде удалось реализовать многие проекты для города.

«Многое, конечно, только предстоит сделать. И я бы хотел продолжить реализацию намеченных проектов, дальше участвовать в развитии Оленегорска», – сказал Олег Самарский, добавив, что принял решение участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования.

Глава региона Марина Ковтун отметила качественную работу главы Оленегорска и выразила уверенность, что Олег Самарский успешно пройдет конкурсный отбор и получит поддержку депутатов.