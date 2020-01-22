Развитие туризма на приграничных территориях губернатор Андрей Чибис обсудил с генеральным консулом России в Киркенесе Николаем Коныгиным

Перспективные направления российско-норвежского сотрудничества обсудили сегодня в ходе рабочей встречи губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный консул России в Киркенесе Николай Коныгин.

Глава региона выразил готовность к продолжению конструктивного диалога и укреплению социальных, культурных и экономических связей с норвежской стороной в тесном сотрудничестве с российскими дипломатами в Киркенесе. Одним из важных направлений развития, по мнению Андрея Чибиса, является туризм, в частности, в приграничье, на территории посёлка Никель.

«Для нас важно, чтобы двустороннее взаимодействие давало эффект и для развития добрососедских отношений, и для реализации совместных проектов в сфере экономики. Отдельная задача – развитие Печенгского района. Мы видим большие перспективы для развития совместного туризма, социальной сферы, в том числе для жителей посёлка Никель», – открывая встречу, сказал губернатор.

Генеральный консул России в Киркенесе Николай Коныгин отметил, что жители Норвегии проявляют большой интерес к Мурманской области. Норвежцев привлекает культурный и экологический туризм. По мнению гостя, реализация совместных проектов будет способствовать развитию приграничного сотрудничества.

В ходе встречи стороны также обсудили перспективы взаимодействия в сфере образования. Отдельное внимание было уделено торжествам, приуроченным к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Достигнута договоренность о приглашении представителей норвежской стороны на праздничные мероприятия, которые пройдут на территории Мурманской области, сообщает управление по взаимодействию со СМИ.