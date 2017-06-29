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Мурманская область. Арктика29.06.17 10:23

Разворот цен на нефть поддержит рубль

Мировые цены на нефть сегодня утром растут на опубликованных 28 июня  данных статистики от Минэнерго США о снижении добычи «чёрного золота» в стране; нефть марки WTI ранее в ходе торгов впервые с 19 июня поднималась выше психологической отметки в 45 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 23 июня, по данным Минэнерго страны, уменьшилась на 1,07%, или на 100 тысяч баррелей в сутки, до 9,250 миллиона баррелей в сутки. При этом запасы бензина уменьшились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,37% - до 241 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,583 миллиона баррелей.

По словам аналитика» OCBC Bank» Барнабаса Гана, мнение которого приводит газета «The Wall Street Journal», низкие цены на нефть наконец привели к снижению добычи в США. «Мы считаем, что добыча должна упасть ещё сильнее в течение этого года», - цитирует издание Гана.

При этом коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) выросли на 0,1 миллиона баррелей, или на менее чем 0,1% - до 509,2 миллиона баррелей. Эксперты, полагали, что запасы снизились на 2,585 миллиона баррелей, или на 0,5% - до 506,515 миллиона баррелей.

«Окно возможностей снижения запасов нефти летом закрывается, участники рынка уже беспокоятся о грядущем сезоне техобслуживания на нефтеперерабатывающих заводах», - приводит газета мнение неназванных аналитиков «Energy Aspects».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 59,1207 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта просела на 42 копейки. К последней сделке 28 июня доллар снизился на 8 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, уменьшился на 17,28 копейки и составил 67,5140 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро вырос на 12,40 копейки.

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