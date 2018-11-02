Разыскивается владелец кирпичного строения в Мурманске

Управление Ленинского административного округа администрации города Мурманска просит владельца кирпичного одноэтажного нежилого строения, расположенного в районе здания 36 по улице Александра Невского, в течение месяца (со дня опубликования объявления) представить правоустанавливающие документы на данный объект и занимаемый земельный участок в отдел по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству по адресу: пр. Героев-североморцев, 33, каб. № 307, контактные телефоны: 43-33-77, 43-33-74.

При отсутствии владельца строения, управлением округа будет решаться вопрос об освобождении земельного участка от указанного строения.