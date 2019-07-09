Реализация нацпроекта «Экология» в Мурманской области – сами нагадили, самим и наводить порядок

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора провёл заседание проектного комитета по реализации национального проекта «Экология» в Мурманской области. В заседании приняли участие представители исполнительных органов государственной власти региона, Мурманской областной Думы, регионального отделения ОНФ, регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами АО «Управление отходами».

Были рассмотрены отчёты о ходе реализации региональных проектов «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», реализуемых Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области, а также регионального проекта «Чистая вода», реализуемого Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.

В рамках регионального проекта «Чистая страна» предусмотрена рекультивация пометохранилища бывшей птицефабрики «Снежная». Природоохранный проект рассчитан на три года со сроком реализации 2019-2021 годы. Заключён контракт на выполнение соответствующих работ – цена контракта составила 380 млн рублей.

Региональным проектом «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в текущем году за счет средств концессионера будут достроены 2-я карта полигона ТКО и подъездная дорога к нему. Напомним, что с 1 января 2019 года в северной части региона начали работу мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО, а также две мусороперегрузочные станции в ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Североморск.

В рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» планируется реализация мероприятий по дноуглублению реки Варзуга в с. Кузомень, в том числе в 2019 году запланирована разработка проектно-сметной документации. На днях заключён государственный контракт на выполнение соответствующих работ на сумму 2,1 млн рублей со сроком выполнения работ до 25 ноября 2019 года. Дноуглубительные работы планируются к проведению в 2020-2021 годах. Кроме того, региональным проектом предусмотрено проведение мероприятий по очистке берегов водных объектов от мусора с привлечением волонтерского движения. На сегодняшний день на территориях девяти населенных пунктов Мурманской области при участии 688 добровольцев проведены мероприятия по очистке 21,5 км берегов более 15 водных объектов.

В рамках регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» осуществляется создание на территории региона двух особо охраняемых природных территорий федерального значения общей площадью 0,2 млн га. Это национальный парк «Терский берег» (0,17 млн га) и государственный природный комплексный заказник «Долина реки Ворьема» (0,03 млн га). Также в рамках регионального проекта разработан экологический маршрут для природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний», изготовлены информационные аншлаги, буклеты. В настоящее время проводятся работы по установке информационных аншлагов. Срок завершения – 25 декабря 2019 года.

Результатом реализации регионального проекта «Сохранение лесов» является сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших насаждений, для чего реализуются мероприятия по увеличению площади лесовосстановления с 1 тысячи га в 2019 году до 1,1 тысячи га в последующие годы; оснащению учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой и оборудованием; формированию запаса лесных семян для лесовосстановления в количестве 53 кг в 2019 году; оснащению специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием.

Целью федерального проекта «Чистая вода» является повышение качества питьевой воды на территории субъектов Российской Федерации и увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. В рамках соответствующего регионального проекта заключен контракт на реконструкцию водозаборных сооружений с. Тулома, а также разработку проектно-сметной документацией на строительство водозаборных сооружений в сп. Териберка.

По итогам обсуждения принят ряд решений, в том числе направленных на усиление контроля за достижением целей, показателей и результатов региональных проектов.