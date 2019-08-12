Реализация нацпроектов в Мурманской области - либо обстоятельства непреодолимой силы, либо виновные должны нести наказание

Сегодня о ходе работы по нацпроектам в рамках оперативного совещания доложила врио заместителя губернатора Оксана Демченко. По её словам, в целом из графиков реализация нацпроектов не выбивается, однако темпы работы по некоторым из них вызывают вопросы.

Так, в рамках проекта «Здравоохранение» у Мурманской области низкие показатели числа граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию, – 53 тысячи человек при заданном количестве 236 тысяч. Общий процент выполнения работ на дорогах регионального и межмуниципального значения по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» пока составляет 57%, по Мурманской агломерации – 38%. Вызывают опасения темпы строительства детских садов в Печенгском районе и ЗАТО Александровск в рамках нацпроекта «Демография». По проекту «Жильё и городская среда» наблюдаются низкие показатели выполнения работ по городскому благоустройству. Андрей Чибис поручил профильным ведомствам усилить контроль за работами на всех объектах.

Как было отмечено на совещании, главная причина пробуксовок – необходимость многочисленных процедур, от аукционов до согласований, в ходе которых накапливается отставание. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис напомнил коллегам, что за эту работу несут прямую ответственность непосредственные кураторы – региональные ведомства.

«Те моменты бюрократических процедур, где можно ускориться, прошу выявлять. Ищите все возможности сокращения сроков, контролируйте реализацию нацпроектов онлайн. У нас нет оснований так медленно работать. Не должно быть ни одного дня промедления даже при наличии обстоятельств. Мы ставим сроки, фиксируем обязательства, а потом по непонятным причинам всё сдвигается вправо. Любой сдвиг вправо – это либо обстоятельства непреодолимой силы, либо виновные должны нести наказание», – подчеркнул глава региона.