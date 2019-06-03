Реализация нацпроектов в Мурманской области спотыкается на госзакупках

Сегодня на оперативном совещании правительства Мурманской области заместитель губернатора Оксана Демченко доложила о ходе работ по проведению закупок и заключению контрактов в рамках реализации нацпроектов на территории региона. Всего в 2019 году запланировано 286 таких закупок на сумму порядка 4,5 млрд рублей, из них 214 закупок (75%) уже опубликованы, по 133 закупкам (47%) итоги подведены, по 62 закупкам (22%) контракты заключены.

Закупки в сфере здравоохранения, по словам Оксаны Демченко, вносят основной «вклад», но вместе с тем и вызывают наибольшую обеспокоенность. Только по итогам мая несостоявшимися признаны восемь закупок на сумму порядка 30 млн рублей. Самая крупная – совместный аукцион на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких на сумму порядка 12 млн рублей.

Как прозвучало во время заседания, «ничто не мешало делать это заблаговременно. Медицина у нас в критическом состоянии во многом, а мы техзадание меняем». Врио губернатора возмутился: «Это очень лёгкое отношение к срокам в тот момент, когда с оборудованием у нас серьёзные сложности».

Кроме того, доложила Оксана Демченко, на сегодня несостоявшимися признаны две закупки по нацпроекту «Экология» и три закупки по нацпроекту «Жильё и городская среда», предполагающие проведение благоустройства в муниципалитетах.

Комментируя ситуацию, главы администраций муниципалитетов посетовали, что подрядчики неохотно идут в ЗАТО, в том числе из-за длительных сроков оформления пропусков.

«Такие аргументы имели бы хоть какое-то значение, если бы вы занимались этим первый год. Уже при планировании работ надо понимать, какими силами это будет делаться, какие затраты в смете нужно заложить с учётом специфики муниципалитета», – подчеркнул глава региона.

Комитету государственных закупок Мурманской области глава региона поручил мониторить ход закупок в постоянном режиме и вынес замечание за недостаточное владение информацией.