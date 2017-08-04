Реализация первого инфраструктурного проекта в сфере обращения с отходами в Арктической зоне России идёт в плановом порядке

Реализация первого инфраструктурного проекта в сфере обращения с отходами на основе государственно-частного партнерства в Арктической зоне России идет в плановом порядке. Об этом сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун после посещения площадки строительства мусоросортировочного комплекса и полигона твёрдых коммунальных отходов в районе Междуречья.

«Все мы понимаем, что в XXI веке уже невозможно просто отправлять бытовой мусор на свалку, как это делалось десятилетиями. Мы решили прервать эту порочную схему обращения с отходами. Это один из главных наших проектов Года экологии», – отметила Марина Ковтун.

В рамках концессионного соглашения с правительством Мурманской области акционерное общество «Управление отходами» осуществляет строительство и эксплуатацию комплексной системы переработки и утилизации. Проект финансируется концессионером за счет собственных и привлеченных финансовых ресурсов. Инвестиции в проект составляют не менее 1,25 млрд рублей.

Единый комплекс обеспечит прием отходов, выделение вторичного сырья, сортировку отходов, размещение неутилизируемых «хвостов» на полигоне, их уплотнение и изоляцию. В районе Междуречья строятся сортировочный комплекс на 250 тысяч тонн в год и полигон захоронения под годовые объемы до 180 тысяч тонн. Здесь будут приниматься отходы всей северной части региона – мусороперегрузочные станции уже синхронно строятся в ЗАТО Североморск и ЗАТО Александровск. Ещё одна станция появится в Заполярном. Сортировка отходов будет производиться на самом современном оборудовании, а конструкция полигона обеспечит защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, то есть, в отличие от нынешних свалок будет экологически безопасной.

Марина Ковтун сообщила, что открытие комплекса и полигона запланировано на декабрь этого года, и темп работ показывает, что этот срок готовности вполне реален. Правительство Мурманской области оказывает проекту максимальную поддержку и делает все необходимое, чтобы он был реализован в срок и в полном объеме.

Помимо очевидных экологических плюсов, открытие комплекса позволит создать новые рабочие места, повысит объемы налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, будет содействовать инвестиционной привлекательности Мурманской области. Кроме того, в ходе беседы губернатор Марина Ковтун и генеральный директор АО «Управление отходами» договорились о проведении на базе комплекса занятий по экологическому просвещению для школьников региона.