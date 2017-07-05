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Мурманская область. Арктика05.07.17 16:32

Реализация проекта по созданию в Мурманской области современной системы обращения с отходами проходит в соответствии с графиком

Сегодня заместитель губернатора Евгений Никора проверил ход строительства мусоросортировочного комплекса (МСК) АО «Управления отходов» в районе Междуречья. В настоящее время на площадке уже смонтирован административно бытовой комплекс, готовится площадка для монтажа мусоросортировочного оборудования в производственном цехе, установлены металлоконструкции боксов, где будет храниться специальная автомобильная техника, на завершающей стадии – обустройство подъездной дороги.

Мусоросортировочный комплекс в Междуречье, его расчётная мощность 250 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в год, станет ядром системы обращения с отходами, которая будет реализована на территории всей Мурманской области. Проект предусматривает создание целой сети современных, герметичных мусороперегрузочных станций, расположенных в населенных пунктах региона, где отходы будут накапливаться, а затем переправляться на сортировку. Металл, пластик, стекло отправят на дальнейшую переработку. Всё остальное планируется складировать в так называемых «картах размещения». Там эти «хвосты» будут храниться до тех пор, пока не появятся экономически оправданные технологии, которые позволят эти «хвосты» переработать.

Создание столь масштабной и уникальной для российского Заполярья схемы обращения с отходами стало возможно благодаря концессионному соглашению, заключенному между правительством Мурманской области и АО «Управление отходами». В область привлечено около 1,5 миллиарда рублей инвестиций.

В июне, на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, губернатор Марина Ковтун подчеркнула важность этого проекта, и поручила министерству природных ресурсов и экологии обеспечить ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО в декабре 2017 года.

После ввода в эксплуатацию объектов МСК регион получит в свою собственность современный комплекс инфраструктурных объектов по обращению с отходами. Как отметил заместитель губернатора Евгений Никора: «Реализация этого крупнейшего в регионе инвестиционного и экологического проекта проходит в соответствии с графиком».

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