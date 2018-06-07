Реализация проекта строительства узла отгрузки концентрата позволит Кольской ГМК разделять производимый медно-никелевый концентрат на богатый и бедный

В Кольскую ГМК поступила проектная документация по инвестиционному проекту «Узел отгрузки концентрата обогатительной фабрики». На рассмотрение экспертов представлены результаты работы по проектированию от финской компании «Outotec» - разработчика технологии и основного поставщика оборудования.

Экспертиза продлится две недели, после чего специалисты фирмы «Outotec» приедут в Кольскую ГМК для обсуждения и защиты проекта. Затем с учётом замечаний специалистов КГМК проектная документация будет доработана подрядчиком и передана на рассмотрение в Главгосэкспертизу.

Параллельно с рассмотрением документации начинается ещё один важнейший этап реализации проекта – заводские испытания основного технологического оборудования и подготовка его к отправке на Кольскую ГМК. Инспектировать этот процесс на заводах-изготовителях будет группа специалистов компании.

Для проведения заводских испытаний производителем будет подготовлено следующее оборудование: пресс-фильтр, два сгустителя и шесть флотомашин.

Проект строительства узла отгрузки концентрата позволит компании разделять производимый медно-никелевый концентрат на богатый и бедный. Его проектная мощность составит около 200 тысяч тонн отгружаемого концентрата в год.

После процесса разделения методом флотации богатый никелем концентрат будет направляться на брикетирование, а затем в плавильный цех для получения файнштейна. Другую часть концентрата с низким содержанием цветных металлов после соответствующей переработки планируется поставлять сторонним потребителям.

Реализация проекта стоимостью более 4 млрд рублей позволит Кольской ГМК не только произвести диверсификацию товарной продукции в соответствии со стратегией развития компании, но и решить важнейшую экологическую задачу - снизить выбросы диоксида серы и тем самым уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, отгрузка бедного концентрата стороннему переработчику даст возможность компании вывести из эксплуатации рудно-термическую печь № 3 плавцеха, что сократит операционные издержки.