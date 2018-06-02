Реализовать промышленный потенциал Ковдорского района возможно через присвоение ему статуса территории опережающего социально-экономического развития

В рамках рабочей поездки в Ковдорский район губернатор Марина Ковтун провела рабочее совещание с генеральным директором компании «ЕвроХим» Игорем Нечаевым, исполнительным директором Ковдорского ГОКа Александром Горшковым и главой Ковдорского района Сергеем Сомовым.

Стороны обсудили перспективы социально-экономического развития муниципалитета. Глава региона Марина Ковтун сообщила о завершении работы над комплексной программой социально-экономического развития Ковдорского района, разработанной на основе мастер-плана Ковдорского района.

«Мурманская область – старопромышленный регион, поэтому основные проблемы, которые мы вместе решаем с градообразующими предприятиями, связаны с выработкой ресурсов и увеличением затрат на модернизацию производства. При этом задача как региональной, так и муниципальной власти – найти новые точки роста и развития края в целом и отдельных муниципалитетов. Более того, сами градообразующие предприятия, в зависимости от степени своей социальной ответственности, также принимают участие в этой работе», – сказала Марина Ковтун.

Как прозвучало на встрече, Ковдорский район имеет все возможности стать подобной точкой притяжения на туристической карте области. Здесь прекрасные возможности для развития природного, рыболовного, лыжного и горнолыжного, этнографического туризма. Использовать эти широкие возможности градообразующее предприятие предлагает с помощью историко-культурного проекта «Ковдор – столица Гипербореи».

В этом направлении предстоит большая работа, поскольку, как подчеркнула Марина Ковтун, основная проблема всех территорий, которые приступают к развитию туризма, – это или полное отсутствие инфраструктуры отдыха, или необходимость ее обновления.

«От туристских ресурсов до создания туристских продуктов путь неблизкий», – сказала Марина Ковтун.

Реализовать промышленный потенциал района возможно и через присвоение ему статуса территории опережающего социально-экономического развития, отметила в ходе беседы губернатор. Такой опыт у региона есть, и возможность подачи соответствующей заявки от Ковдорского района активно обсуждается.