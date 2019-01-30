Сегодня в адрес некоторых учреждений социальной инфраструктуры и органов государственной власти Мурманской области поступил ряд звонков, содержащих угрозы совершения взрывов на данных объектах.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Мурманской области, в рамках реагирования правоохранительными структурами региона осуществлены эвакуационные мероприятия на объектах, получивших обозначенные звонки об угрозах. Ведётся проверка. Реальность совершения взрывов на объектах региона не подтверждается.

Необходимо отметить, что подавляющее большинство подобных сообщений и звонков, содержащих угрозы совершения взрывов, носят ложный характер и их совершают лица в состоянии алкогольного опьянения, однако это обстоятельство от уголовной ответственности граждан не освобождает, а её усугубляет.

Учитывая высокий уровень технической оснащенности правоохранительных органов, избежать неотвратимого наступления уголовной ответственности за совершенное преступление никому не удастся, и это реальная перспектива провести в местах лишения свободы до 5 лет.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы уже ведут расследование Российские спецслужбы ведут поиск организаторов волны ложных минирований в регионах. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, случаи телефонного терроризма происходят уже не первый день. «Это деяние наказуемое, и спецслужбы работают над этим», - сказал Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что злоумышленники будут найдены.