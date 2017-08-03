Реальные доходы больше не сокращаются, или Россияне привыкли к вялотекущему кризису

РАНХиГС, Институт Гайдара и Всероссийская академия внешней торговли подготовили очередной выпуск «Мониторинга экономической ситуации в России». Один из основных выводов доклада состоит в том, что в июне 2017 года реальные располагаемые денежные доходы населения не изменились по сравнению с июнем 2016 года. Это произошло впервые с января 2016 года. При этом авторы мониторинга не учитывали данные января 2017 года, когда доходы населения выросли благодаря единовременной выплате пенсионерам.

В исследовании также отмечается, что реальная начисленная заработная плата выросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 2,9 процента. В целом же устойчивый рост реальных зарплат фиксируется, начиная с августа 2016 года. Тем не менее, докризисного уровня зарплат достичь до сих пор не получается. Представители РАНХиГС объясняют этот факт тем, что сокращение реальных доходов при росте реальной начисленной зарплаты свидетельствует о снижении зарплат в теневом секторе экономики, которые не учитываются официальной статистикой.

- Между тем, полтора месяца назад Владимир Путин во время «прямой линии» посетовал на то, что падение реальных доходов населения и всей экономики в целом было очень серьёзным в последние годы, что мешает россиянам почувствовать начавшийся рост ВВП. Тогда глава государства назвал эту проблему «самой важной и самой острой», - комментирует выводы «Мониторинга экономической ситуации в России» Олег Якушев, эксперт АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент». - Проще всего было бы предположить, что составители доклада из РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ постарались так произвести расчёты, чтобы подтвердить слова президента о постепенном выходе из кризиса. Однако авторы мониторинга понимают, что одного месяца мало для того, чтобы делать далеко идущие выводы. Поэтому они не спешат заявлять о переломе тенденции к сокращению реальных денежных доходов и восстановлении их роста. В правительстве ожидания также сдержанные – по итогам 2017 года рост реальных доходов ожидается на уровне 1 процента.

С данными «Мониторинга экономической ситуации в России» коррелируют результаты исследования, проведенного национальным исследовательским университетом Высшей школы экономики. По расчётам специалистов НИУ ВШЭ, начиная с февраля текущего года, статистика снова фиксирует падение реальных доходов, которое по итогам первых пяти месяцев года достигло 1,8 процента по отношению к соответствующему периоду 2016 года. Всего с октября 2014 года реальные располагаемые доходы снизились на 19,2 процента. Из них 5,9 процента составило снижение в 2016 году. В ВШЭ добавляют, что всего за время кризиса оборот розничной торговли упал на 19.4 процента, а потребительские цены выросли на 25,7 процента.

Вместе с тем наши соотечественники стали лучше оценивать своё материальное положение. Согласно данным социологических опросов, доля россиян, которые считают материальное положение своей семьи хорошим и очень хорошим, в мае достигла докризисного уровня. Всего доля таких людей составила 17 процентов, что является максимумом с начала 2012 года. Доля тех, кто считает материальное положение своей семьи плохим, снизилась с 41 процента в ноябре 2016 года до 38 процентов в мае 2017 года.

Также в более позитивном ключе население стало оценивать динамику своих реальных располагаемых доходов. Так, в июле 2015 года и 2016 года доля лиц, считающих, что их материальное положение за последние два-три месяца ухудшилось, составляла 44 процента и 32 процента соответственно. В июле 2017 года этот показатель снизился до 28 процентов.

По мнению экспертов, 31 месяц, на протяжении которых реальные располагаемые доходы снижались, сформировали у россиян привычку жить в условиях кризиса, который теперь воспринимается как новая реальность, пришедшая всерьёз и надолго. «Привыкание населения к вялотекущему кризису (в том числе к стабильному небольшому снижению реальных доходов) привело к тому, что граждане уже не ощущают резкого ухудшения своего материального положения», - говорится в обзоре РАНХиГС. В подобных условиях любое замедление спада собственных доходов уже будет субъективно восприниматься как улучшение материального положения.

Кстати, в уже упомянутом выше докладе ВШЭ отмечается, что 42 процента россиян не надеются получить чью-либо поддержку в случае падения собственных доходов. Оптимистами можно назвать тех, кто рассчитывает на помощь родственников и друзей (28 процентов) или на собственные сбережения (26 процентов). В возможность получить помощь государства верят только 4 процента респондентов.