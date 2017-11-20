Как сообщает Росстат, в октябре реальные располагаемые денежные доходы населения РФ снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года. В сентябре и августе снижение реальных доходов равнялось 0,3% в годовом выражении. В целом за 10 месяцев этого года доходы упали на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Реальные доходы населения РФ сокращаются четвертый год подряд: в 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году было падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.

Минэкономразвития в августе незначительно повысило прогноз роста реальных доходов населения в текущем году - до 1,2% с 1,0%, но этот прогноз может быть достигнут, только если Росстат в дальнейшем пересчитает динамику доходов за предыдущие месяцы. Пока динамика указывает на то, что реальные доходы населения по итогам года снизятся четвертый год подряд.

В номинальном выражении доходы населения в октябре 2017 года составили 31 тысячу 586 рублей - рост на 2,0% к октябрю 2016 года. Средняя заработная плата в октябре текущего года составила 38 тысяч 275 рублей и выросла, согласно оценке статистического ведомства, на 7,1% к октябрю 2016 года.

В реальном выражении средняя зарплата в октябре 2017 года увеличилась на 4,3% в годовом сравнении. В целом за январь-октябрь рост средней заработной платы в реальном выражении составил 3,0%, в номинальном - 7,0%.