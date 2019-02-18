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Мурманская область. Арктика18.02.19 15:19

Реальные располагаемые среднедушевые денежные доходы жителей Мурманской области в 2018 году снизились

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, Мурманскстат подвёл оперативные итоги социально-экономического положения области за 2018 год. По показателям, характеризующим уровень жизни населения в Мурманской области, сложилась следующая ситуация. В 2018 году среднедушевые денежные доходы населения, по оценке, составили 37109 рублей и остались практически на уровне 2017 года  (с учётом единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 5 тысяч рублей, выделенной из федерального бюджета в соответствии с федеральным законом от 22 ноября 2016 года № 385-ФЗ (далее ЕВ-2017)), без учёта ЕВ-2017 ‒ увеличились на 0,4 процента). Реальные располагаемые среднедушевые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2018 году к 2017 году снизились с учётом ЕВ-2017 на 5,5 процента, без учёта ЕВ-2017 ‒ на 5,1 процента.

По предварительным данным, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2018 году в нашем регионе составила 57582 рубля и увеличилась по сравнению с 2017 годом на 10,6 процента. Реальный размер среднемесячной начисленной заработной платы в расчёте на одного работника (с учётом индекса потребительских цен) в 2018 году увеличился по сравнению с 2017 годом на 7,3 процента.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом на потребительском рынке товаров и услуг наблюдалось увеличение оборота розничной торговли через все каналы реализации в сопоставимых ценах на 0,3 процента, в том числе пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями – на 0,6 процента. Продажа непродовольственных товаров сократилась на 0,2 процента.

Оборот общественного питания в 2018 году по сравнению с 2017 годом в сопоставимых ценах увеличился на 0,2 процента.

Объём платных услуг, оказанных населению области, в 2018 году по сравнению с 2017 годом в сопоставимых ценах увеличился на 0,4 процента.

В 2018 году в Мурманской области прирост индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги почти наполовину сложился за счёт продовольственных товаров, в меньшей степени – за счёт непродовольственных товаров и услуг. В декабре 2018 года по сравнению с декабрём 2017 года индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги составил 104,4 процента, в том числе на продовольственные товары – 106,1, непродовольственные товары – 104,5, услуги – 102,5 процента.

Среди продовольственных товаров наблюдалось повышение цен на отдельные виды овощей. Из них наиболее подорожали свежая белокочанная капуста (на 88,1 процента), морковь (на 39,5), свёкла (на 38,9), репчатый лук (на 32,8 процента). Значительно возросли цены на пшено (на 51,6 процента), охлаждённую рыбу (на 33,4), яйца (на 30,8), сахар (на 30,6), мясо птицы (на 21,9 процента). Снижение цен отмечено на свежие помидоры и огурцы (соответственно на 20,2 и 17,0 процента), гречневую крупу (на 17,2), яблоки (на 10,2 процента).

По группам непродовольственных товаров наибольший прирост цен наблюдался на строительные материалы (на 10,1 процента), табачные изделия (на 9,8), спички  (на 9,6), моторное топливо (на 8,1 процента). Снизились цены на меха и меховые изделия (на 9,5 процента).

Среди услуг наиболее повысилась стоимость экскурсионных услуг (на 20,6 процента), услуг образования (на 10,3), в сфере зарубежного туризма (на 9,9), правового характера (на 9,2 процента). На услуги банков и услуги страхования цены снизились (соответственно на 5,8 и 3,3 процента).

На рынке труда сложилась следующая ситуация.

По данным выборочного обследования рабочей силы, уровень общей безработицы в соответствии с критериями Международной организации труда, по предварительным данным, в 2018 году составил 6,8 процента от численности населения в возрасте 15 лет и старше, входящего в состав рабочей силы (экономически активного населения) (в 2017 году – 7,0 процента).

На 1 января 2019 года, по предварительной  оценке, в области проживало 748,1 тысячи человек. Численность населения с начала 2018 года сократилась на 5,5 тысячи человек.

По предварительным данным, в 2018 году в области родилось 7321 человек, умерло 8311 человек, число заключённых браков составило 5010, число разводов – 3444.

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