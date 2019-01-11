Реальный эффективный курс рубля за 2018 год упал на 6,9%

Как сообщает ЦБ РФ, реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в 2018 году упал на 6,9%, в декабре — на 0,9%.

Реальный курс рубля к доллару в декабре снизился на 0,5% по сравнению с ноябрем, к евро — на 0,8%.

Номинальный курс рубля к доллару потерял в декабре 1,6%, за 12 месяцев — 13%, к евро в декабре понизился на 1,7%, а в целом за 12 месяцев — сократился на 9,5%.