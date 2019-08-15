Реанимацией Зеленоборска занялся Андрей Чибис

Медицинская помощь в Зеленоборском будет сохранена, заявил глава региона Андрей Чибис вчера по результатам посещения местного филиала Кандалакшской ЦРБ.

«Подчеркну, даже речи не идёт о том, чтобы оставить жителей без полноценной скорой и амбулаторной медицинской помощи. Более того, сюда приобретена новая техника: аппарат ЭКГ, дефибриллятор, мобильный набор для проведения реанимации, аппарат УЗИ высокого класса для бригады скорой помощи и терапевтического отделения. Жители Зеленоборского смогут проходить основные обследования, никуда не выезжая», – сказал Андрей Чибис.

Будет найдено решение и по не введённой в эксплуатацию угольной котельной, которая в ходе пуско-наладочных работ не вышла на рабочие параметры. Застарелую проблему модернизации энергоснабжения посёлка необходимо решать в ближайшее время, отметил врио губернатора.

Об этих и других актуальных для посёлка вопросах шла речь на встрече Андрея Чибиса с жителями Зеленоборского. Одна из самых острых потребностей граждан – новые точки роста посёлка и создание рабочих мест. Внимание власти требуется и в вопросах благоустройства, работы управляющих компаний, перерасчётах платы за отопление.

Каждая поднятая на встрече проблема стала поручением врио губернатора руководителям органов местного самоуправления и профильных ведомств областного правительства. Выполнение поручений глава региона Андрей Чибис держит на личном контроле.