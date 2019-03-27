Реанимация: 10 дней на подготовку конкретных предложений по улучшению ситуации в здравоохранении региона

Вечером 26 марта глава Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочее совещание с заместителем губернатора Инной Погребняк и руководством регионального Минздрава. Вопрос для обсуждения был поставлен самый насущный: что нужно сделать, чтобы оперативно исправить положение в системе здравоохранения края? По данным анализа обращений граждан в органы власти, качество оказания медицинских услуг – один из основных факторов, вызывающих массовое недовольство северян.

Руководителю исполнительной власти региона был представлен анализ основных проблем заполярной медицины – от нехватки кадров до сокращения поступления средств из Фонда обязательного медицинского страхования, а также некоторые идеи по улучшению положения, такие как создание на базе МАГУ кафедры лечебного дела.

По итогам обсуждения Андрей Чибис поручил разработать конкретный план исправления ситуации.

«Нам нужно работать не в режиме «внутреннего оправдания», а в режиме нестандартных решений. А слова «нет на это ресурсов» вообще надо исключить!», – подчеркнул глава области.

В пример Андрей Чибис привёл более эффективную логистику в лечебных учреждениях. Освобождение врачей от бумажной работы и перевод её на младший персонал даёт заметный положительный эффект, сокращая очереди и время ожидания приёма.

Андрей Чибис поручил профильному замгубернатора и Министерству здравоохранения в течение 10 дней подготовить ряд конкретных предложений по улучшению ситуации в регионе, которые будут обсуждены с профессиональным сообществом и станут обязательными к исполнению.