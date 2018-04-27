Ребенок-инвалид пострадал в результате ДТП в Мурманске

27 апреля примерно в 08.30 при повороте налево на перекрестке Копытова - проспект Кольский при резком торможении школьного автобуса в салоне произошло падение инвалидного кресла, в результате которого получил серьезные травмы несовершеннолетний ребенок 2008 года рождения.

Предположительно причиной ДТП послужил маневр впереди идущего транспортного средства. Проводится проверка.

Просьба очевидцев ДТП обратиться в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД по тел.: 127 (дежурная часть), 40-79-74 или 40-79-70.