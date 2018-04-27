Мурманская область. Арктика27.04.18 17:49
Ребенок-инвалид пострадал в результате ДТП в Мурманске
27 апреля примерно в 08.30 при повороте налево на перекрестке Копытова - проспект Кольский при резком торможении школьного автобуса в салоне произошло падение инвалидного кресла, в результате которого получил серьезные травмы несовершеннолетний ребенок 2008 года рождения.
Предположительно причиной ДТП послужил маневр впереди идущего транспортного средства. Проводится проверка.
Просьба очевидцев ДТП обратиться в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД по тел.: 127 (дежурная часть), 40-79-74 или 40-79-70.
Комментарии
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Последние комментарии
Known
27.04.18 08:11
Нет дыма без огня, говорили раньше в народе, а сегодня можно говорить, что нет новости без Ютуба! Кому это сообщение интересно? Картинка сомнительная, польза от сообщения нулевая.
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Katrin
27.04.18 08:04
А Ковтун вчера в думе доложила, что в Мурманской области всё прекрасно! У представителей власти всегда всё хорошо, а пешком gподыматься домой без лифта приходится простым работягам,без горячей воды ж
Ингмар
23.04.18 14:11
Страсти вы тут пишите. но это ведь дела ушедших лет?
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