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Мурманская область. Арктика14.02.18 09:51

Ребёнок в детском саду получил ожоги из-за опрокинувшейся кастрюли с супом

Прокуратурой Октябрьского округа проведена проверка по информации  о факте получения травмы несовершеннолетней воспитанницей в дошкольном образовательном учреждении. Было установлено, что 26 января 2018 года несовершеннолетняя воспитанница, находясь в детском саду, получила травму во время образовательного процесса.

Согласно акту о расследовании несчастного случая во время режимного момента воспитатель, читая детям книгу, не осуществила должного контроля за несовершеннолетним ребенком, в связи с чем последняя столкнулась с младшим воспитателем, опрокинув на себя кастрюлю с супом, и получила ожог.

В связи с травмой несовершеннолетняя была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в ГОБУЗ «МГКБСМП», где ей был поставлен диагноз – термический ожог кипятком спины 1-2 степени площадью ожога 5%.

Таким образом, проверка показала, что в ходе образовательного процесса должностными лицами образовательного учреждения не были исполнены требования закона о безопасности несовершеннолетнего обучающегося в ходе образовательного процесса, допущены нарушения должностных инструкций работников образовательного учреждения, что повлекло причинение вреда здоровью несовершеннолетней.

По данному факту прокуратурой округа в отношении заведующей детского сада возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций).

Кроме того, в адрес заведующей детским садом внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

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