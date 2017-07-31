Ребята из летнего лагеря на базе гимназии № 8 побывали в гостях в областной научной библиотеке

Экскурсия для будущих читателей «научки» началась с выставки раритетной компьютерной техники. С интересом дети рассматривали логарифмическую линейку, перфокарты, счеты. Кого-то заинтересовал ноутбук 1996 года, а кого-то дискеты и печатная машинка. Удивил специалистов библиотеки один из участников экскурсии, который узнал среди музейных экспонатов арифмометр и рассказал для чего он служит. Оказывается, юный эрудит регулярно отгадывает кроссворды.

Ребятам предложили поучаствовать в викторине, посвященной компьютерной технике и информационным технологиям. Затем они отвечали на веселые вопросы из жизни кошачьих и знакомились с экспонатами выставки «Жизнь плюс кошка». Завершилась экскурсия игрой «Поймай хвост». Ребята разбились на пары, и под веселую музыку пытались опередить друг друга, чтобы первыми усесться на стул и завладеть кончиком веревки.

Лето с библиотекой продолжается. Веселых и любознательных посетителей впереди ждет еще много интересного в стенах «научки».