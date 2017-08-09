Ребята из летнего оздоровительного лагеря придут на урок-игру «Мульти-пульти знатоки!»

9 августа в 11.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. пройдёт урок-игра «Мульти-пульти знатоки».

Ребята из летнего оздоровительного лагеря при средней общеобразовательной школе № 18 г . Мурмаснка узнают, как появилась и развивалась российская мультипликация, вспомнят крылатые фразы и песни из любимых мультфильмов, а также ответят на вопросы разного уровня сложности.