Ребята из летнего языкового лагеря «Логос» приняли участие в экологической игре «Pro жизнь»

Ребята приняли участие в экологической игре «Pro жизнь». Это эрудит-баттл для детей в возрасте 7-11 лет. Ребята разделились на команды, выбрали капитанов, и состязание началось.

Игроки команд «Торнадо», «Музыка» и «Комары» героически сражались между собой. Вопросы задавались по четырем разным категориям: «Geoленок», «Ребятам о зверятах», «У нас на Севере», «Мульти-пульти». Лучше всех с вопросами справилась команда «Музыка».

Все участники команды получили грамоты от областной научной библиотеки.