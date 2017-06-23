Ребята из посёлка Корзуново вспомнили правила поведения на природе

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывала в гостях у ребят, посещающих летний оздоровительный лагерь при средней общеобразовательной школе № 13 поселка Корзуново, с познавательным экологическим мероприятием «Давайте беречь природу вместе!».

Ребята узнали, как прекрасна и хрупка северная природа, что нужно как можно бережнее относиться ко всему живому вокруг. Дети побывали в виртуальном лесу, усвоили правила поведения на природе, высказывали свое мнение о том, как сделать лес чистым, уютным и даже выступили в роли юных следопытов, проведя собственное расследование «Кто в лесу оставил мусор?».

Ребята охотно ответили на вопросы викторины, разгадали загадки, решили несложные ребусы, посмотрели мультфильм о бережном отношении к животным и познакомились с детскими рукописными книгами на тему экологии.