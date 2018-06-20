Рецидивист получил по заслугам – 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима

Приговором Кольского районного суда Мурманской области ранее неоднократно судимый за кражи, угоны и убийство при отягчающих обстоятельствах Асауляк С.В. признан виновным в совершении убийства.

Суд установил, что в ночное время 3 января 2018 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире по ул. Октябрьской в пгт. Мурмаши Кольского района в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений умышленно нанёс потерпевшему ножом несколько ударов в жизненно важные органы. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

По приговору суда он осужден к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. С осужденного взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшей стороны в сумме 300 тысяч рублей.

Полагая назначенное наказание чрезмерно суровым, осужденный обжаловал приговор. Между тем, судебная коллегия по уголовным делам Мурманского областного суда посчитала доводы жалобы необоснованными и оставила приговор без изменения, а жалобу осуждённого – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.