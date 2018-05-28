Рецидивист создал преступную группу по сбыту наркотиков, находясь в колонии

Прокурором Ловозерского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению В. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, в исправительном учреждении, организованной группой, в особо крупном размере).

По версии предварительного следствия, в ноябре 2015 года В., отбывая наказание в виде лишения свободы в ФКУ Исправительная колония № 23 УФСИН России по Мурманской области, используя средства мобильной связи и знакомства в криминальном мире, создал устойчивую и сплоченную организованную преступную группу в составе четырёх человек, которая должна была заниматься сбытом наркотиков на территории Кандалакшского района Мурманской области и на территории исправительной колонии № 23.

По замыслу обвиняемого один из членов преступной группы должен был получать крупную партию наркотиков в Мурманске, часть которой отдавать члену ОПГ, проживающему в Оленегорске, а часть расфасовывать по дозам, прятать в подъездах жилых домов в Кандалакше и сообщать о месте нахождения тайников организатору.

Член ОПГ из Оленегорска должен был осуществлять передачу наркотиков в исправительную колонию обвиняемому для последующего сбыта среди осужденных.

Четвертый член ОПГ должен был искать приобретателей наркотических средств, получать от них деньги за наркотики и переводить их организатору, после чего тот сообщал о месте нахождения закладки с наркотиком.

Общее руководство преступной группой осуществлял В., который, находясь в ИК-23, используя мобильную связь, социальную сеть и интернет-мессенджеры, давал членам ОПГ обязательные для исполнения указания.

Таким образом, созданная обвиняемым организованная преступная группа действовала в период с 5 по 23 ноября 2015 года и покушалась на сбыт особо крупного размера наркотического средства 3-метилфентанила, массой более 19 граммов.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 5 статьи 228.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.