Рецидивиста из Мурмашей отправили в колонию на 13 лет за убийство

Собранные следственным отделом по Кольскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 39-летнего жителя пгт Мурмаши Кольского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что 3 января 2018 года обвиняемый, находясь в гостях у своей знакомой в пгт Мурмаши, в ходе совместного распития спиртных напитков, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений с находящимся там же ранее малознакомым мужчиной, нанес ему не менее четырех ударов ножом в область живота, а также не менее четырех ударов по верхним конечностям. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за причинение смерти, а также преступления против собственности. На период следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.