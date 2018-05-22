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Мурманская область. Арктика22.05.18 08:20

Рецидивиста потянуло на сладенькое

В дежурную часть полиции поступило сообщение от администратора магазина, расположенного по улице Щербакова областного центра о том, что с витрины торгового зала неизвестный похитил товар и скрылся.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что злоумышленник похитил упаковки с печеньем и конфетами на общую сумму около 690 рублей. На видеозаписях оперативники увидели, как один из посетителей схватил продукты питания и побежал к выходу. Полицейским удалось установить личность грабителя.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску совместно с сотрудниками оперативно-сыскного отдела и патрульно-постовой службы задержали 24-летнего мурманчанина, который позже признался в совершении данного преступления. Ранее он был судим за грабежи и мошенничество.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание, которое грозит молодому человеку за совершение открытого хищения имущества - лишение свободы на срок до 4 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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