«Red Wings» отменила рейсы из Мурманска в Москву из-за дефицита самолётов

Компания «Red Wings» отменила до 26 июля рейсы между Мурманском и Москвой в связи с задержкой поставки нового самолёта А320. Власти Мурманской области планируют жаловаться на перевозчика в Ространснадзор.

«Отмена рейсов WZ617 и WZ618 связана с задержкой поставки нового воздушного судна А320 в самолётный парк авиакомпании, вызванной необходимостью выполнения дополнительных технических работ и доработки авиалайнера согласно требованиям российских авиационных властей», – сообщил «Интерфаксу» представитель перевозчика.

Указанные рейсы выполнялись совместно с партнером «Red Wings» – авиакомпанией «Нордавиа» на условиях код-шерингового соглашения.

- Обе авиакомпании проводят оповещение пассажиров отмененных рейсов. На момент подготовки данного ответа были уже оповещены и пересажены на другие рейсы пассажиры с датой вылета до 7 июля. С частью пассажиров продолжается работа по переоформлению авиабилетов на другие рейсы авиакомпании или оформление возврата полной стоимости авиабилета. Оповещение всех пассажиров авиакомпании планируется завершить до 7 июля 2017 года, – отметил представитель «Red Wings».