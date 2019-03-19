Редакция газеты «Североморские вести» войдёт в МБУ «Североморский информационно-аналитический центр»

19 марта председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев провёл очередное заседание представительного органа власти флотской столицы. В нём принял участие глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

Перед рассмотрением вопросов повестки дня Владимир Евменьков вручил Почётную грамоту начальнику отдела ЗАГС администрации ЗАТО г. Североморск Наталье Тойвонен за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с юбилеем. За вклад в развитие культуры Мурманской области Благодарственным письмом комитета по культуре и искусству Мурманской области награждена режиссёр свободной театральной компании «ЗАТО Театр» Евгения Баркина. Благодарственным письмом был награждён заместитель председателя Совета депутатов Захар Кочнев за активную гражданскую позицию и личный вклад в реализацию проекта инициативного бюджетирования с постройкой «Аллеи спорта» в городском парке.

Евгений Алексеев вручил удостоверение депутата Сергею Решетняк, а также, Благодарственные письма Совета депутатов Галине Подвиженко, Сергею Кострову и Алексею Китаеву, которыми они награждены за активную общественную деятельность, личный вклад в развитие малого и среднего бизнеса Мурманской области и в связи с 10-летием со Дня основания НКО «Союз предпринимателей ЗАТО г. Североморск.

После доклада Евгения Алексеева депутаты приняли решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Североморск». Это решение было одобрено участниками публичных слушаний, которое состоялось 11 марта. Внесение изменений в Устав было вызвано необходимостью учесть в нём изменения и дополнения в федеральные законы и законы Мурманской области, которыми обязаны руководствоваться органы местного самоуправления. С внесёнными изменениями и дополнениями Устав ЗАТО г. Североморск будет в полной мере отвечать реалиям времени и требованиям федерального и регионального законодательства.

На 16 апреля депутаты назначили дату заслушивания ежегодного отчёта главы ЗАТО г.Североморск о результатах его деятельности и деятельности администрации ЗАТО г. Североморск за 2018 год.

Были внесены изменения в положение о порядке рассмотрения кандидатур на должности председателя и аудитора Контрольно-счётной палаты ЗАТО г. Североморск, в положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск», в порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета.

Депутаты внесли изменения в бюджет муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Бюджет флотской столицы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов первоначально утверждён с основными параметрами: прогнозируемый общий объем доходов в сумме 3 млрд 135 млн 102,1 тысячи рублей; общий объём расходов бюджета ЗАТО г. Североморск в сумме 3 млрд 226 млн 917,7 тысячи рублей; дефицит бюджета ЗАТО г. Североморск в сумме 91 млн 815,5 тысячи рублей.

Изменения затронули основные параметры бюджета. Объём доходов вырос на 86334,1 тысячи рублей и составил 3 млрд 221 млн 436,2 тысячи рублей, объём расходов вырос на такую же сумму и составил 3 млрд 313 млн 251,8 тысячи рублей. Дефицит бюджета не изменился.

Объём доходов возрос за счёт дотаций и субсидий, в том числе, на ремонт дорог, на формирование современной городской среды, на оплату труда работникам бюджетной сферы.

Принято решение о назначении на 15 апреля публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск за 2018 год». Для ознакомления жителей флотской столицы проект решения будет опубликован в газете «Североморские вести» и размещён в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Депутаты внесли изменения в состав комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин города Североморска», согласовали реорганизации муниципальных учреждений».

С целью оптимизации кадровых, материально-технических, творческих, организационно-методических средств, направленных на повышение качества предоставления услуг (выполнения работ) и эффективности вложения финансовых средств, депутаты согласовали реорганизацию Муниципального бюджетного учреждения «Североморский информационно-аналитический центр» в форме присоединения к нему Муниципального творческо-информационного учреждения «Редакция газеты «Североморские вести».

Депутаты согласовали передачу в безвозмездное пользование Мурманской областной общественной организации «Дети Великой Отечественной войны» нежилое помещение, общей площадью 52,7 кв. метров по улице. Душенова, 13, сроком на пять лет для размещения общественной приёмной.

Депутаты согласовали назначение на должность начальника Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск Гладских Юлию Владимировну, которая до этого была заместителем начальника Управления образования с ноября 2009 года.

В честь Дня работника культуры принято решение наградить Почётными грамотами и Благодарственными письмами Совета депутатов ЗАТО г. Североморск сотрудников учреждений культуры Североморской централизованной библиотечной системы, ДК «Строитель», Детской музыкальной школы имени Э.С. Пастернак.

По завершению заседания представительного органа власти флотской столицы глава ЗАТО Владимир Евменьков ответил на вопросы депутатов.