Редкая книга из фондов «научки» получила новую жизнь

Несколько месяцев реставраторы из Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. Рудомино «врачевали» страницы краеведческого издания конца XIX века. Книга писателя и публициста Евгения Львовича Кочетова «По Студеному морю» вышла в 1895 году под псевдонимом «Русский странник» – Евгений Львов. В ней автор подробно описал поездку министра финансов Сергея Юльевича Витте на Север в 1894 году.

Отдельные страницы книги посвящены Кольскому Северу: Трифоно-Печенгский монастырь, лопари и поморы, рыбные промыслы, Териберка, Порт-Владимир, Екатерининская гавань.

Среди сопровождавших министра в этом путешествии был Савва Иванович Мамонтов, крупный предприниматель, меценат, знакомившийся с жизнью северного края в связи с предстоящей прокладкой железной дороги от Вологды до Архангельска. Находясь под впечатлением от северной поездки, Савва Мамонтов предложил художникам Константину Коровину и Валентину Серову совершить путешествие по Архангельской губернии – по Белому морю и Кольскому полуострову, а далее в Швецию и Норвегию. Северные эскизы, выполненные художниками в 1894 году, в качестве иллюстративного материала украсили книгу Кочетова.

Позже некоторые работы Константина Коровина, представленные в книге, составили основу декоративных панно для павильона Крайнего Севера на Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде.

По экслибрисам, сохранившимся на страницах издания, можно отследить историю его бытования: ранее книга принадлежала Троицкой мужской гимназии, первой гимназии на Южном Урале (1873-1920). После закрытия гимназии книга была передана в Троицкую центральную библиотеку-читальню, впоследствии переименованную в Центральную городскую библиотеку. В Мурманскую областную научную библиотеку книга поступила в 1969 году из Челябинского обменного фонда.

До реставрации издание имело различные повреждения: пятна, разрывы, утраты страниц и карты. Комплекс работ по восстановлению раритета включал реставрацию бумажных листов, издательской обложки и изготовление нового полукожаного переплета с мраморной бумагой и золотым тиснением на корешке. Кроме того, были восстановлены утраченные в данном экземпляре страницы с текстом и карта «Мурманское побережье». Отреставрированная книга помещена в микроклиматический контейнер, выполненный из бескислотного картона.

Интересные сведения о Кольском Севере конца девятнадцатого столетия и ценные иллюстрации делают сочинение Кочетова уникальным краеведческим источником для изучения истории Мурмана. В год 125-летия поездки Сергея Юльевича Витте на Север реставрация книги Евгения Кочетова «По Студеному морю» стала значительным событием в библиотечной жизни региона.