Реформа мусорной отрасли может оказаться «мусорной»

Счётная палата сочла неэффективными основные показатели реформы мусорной отрасли. Эти показатели не позволяют оценить прогресс и создают риск провала поставленных задач, считают в ведомстве.

Основные показатели реформы мусорной отрасли, которые отражены в госпрограмме «Охрана окружающей среды» и продублированы в такой же форме в паспорте нацпроекта «Экология», сформулированы неэффективно, не позволяют оценить прогресс и создают риск провала поставленных задач. Об этом говорится в опубликованном во вторник заключении Счётной палаты.

«Показатели «Доля твёрдых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объёме образованных твёрдых коммунальных отходов, %» и «Доля твёрдых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объёме образованных твёрдых коммунальных отходов, %» отражают только факт направления твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на обработку и утилизацию и не будут свидетельствовать о доле обработанных и утилизированных ТКО, что не соответствует принципу однозначности и не позволит оценить прогресс в достижении целей и решении задач», - говорится в материалах контрольного ведомства.

Как пишет ТАСС, в Счётной палате также отметили, что в госпрограмме нет мер и целевых показателей по стимулированию раздельного сбора мусора. В первую очередь это важно в отношении пищевых отходов, потому что, если отделять их от общего потока, повысится эффективность мусороперерабатывающих предприятий, говорится в заключении.

«По федеральному проекту «Комплексная система обращения с ТКО» отсутствует обоснование вклада мероприятий и достаточности планируемых результатов в достижение его показателей. Так, не представляется возможным оценить вклад, а также необходимость и достаточность мероприятий для достижения результатов по вводу в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации и обработке <…> Кроме того, в 2019 году средства федерального бюджета в размере 3 321,8 млн рублей (более 90% предусмотренных на реализацию федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами») возвращены в резервный фонд правительства РФ», - продолжили в Счётной палате.

Таким образом, запланированные результаты не обоснованы и могут оказаться недостаточными. «Высок риск недостижения цели и целевых показателей по эффективному обращению с отходами производства и потребления» - резюмировали в ведомстве.