Реформа ЖКХ оставила владельцев квартир один на один с их коммунальными проблемами

О вопиющем примере некомпетентности рассказал один из региональных телеканалов: после разговора с представителями управляющей компании 84-хлетней Людмиле Копыриной, проживающей по адресу: просп. Ленина, 50-2 пришлось вызывать скорую. Как рассказали общественникам журналисты, по всей видимости, забилась труба, и вода снизу через унитаз и душевую хлынула в квартиру.

Более 10 часов женщина пыталась справиться своими силами, слесарь явился только утром, сказал, что засор местный, значит, хозяевам с ним и разбираться: вызывать специалистов и платить деньги. По словам жильцов, УК «Заполярный город» обслуживает дом последние полтора года, но её работой люди недовольны: пробитый стояк мусоропровода, разрисованные стены, отсутствие света на лестничных клетках – лишь малая часть нареканий. Устав бороться с нерадивыми коммунальщиками, жильцы приняли решение разорвать с ней отношения и перейти в ТСЖ «Проспект», которое обслуживает соседние дома – 46 и 48, но и тут загвоздка – управляющая компания до настоящего момента не передала необходимые документы с ГЖИ, а без этого ТСЖ не может приступить к работе. Пока длились разбирательства, чей дом и чей засор, квартиру пенсионерки продолжала заливать вода. В итоге у нее подскочило давление – пришлось вызывать скорую.

«Это ужасно, когда просьбу о помощи люди оценивают категориями «заплатят мне за это или нет». Тем более, когда речь идет о пожилом человеке, и проблема, действительно, серьезная. Мы возмущены этим проявлением цинизма и равнодушия! Второй момент – некомпетентность слесарей, ведь проблема в итоге оказалась не в местном засоре – была забита общая труба. Но даже признав свою неправоту, устранять неисправность в УК не стали, а просто перекрыли воду по стояку. Мы обращаемся в правоохранительные органы с просьбой определить правомерность действий управляющей компании «Заполярный город» в части бездействия в этой ситуации. Хочется также сказать несколько слов и непосредственно представителям коммунальных служб: к сожалению, с жалобами на вашу работу приходится сталкиваться регулярно, но я призываю вас прежде всего оставаться людьми, даже если не пугают санкции, и вы уверены в собственной правоте. Нельзя оставаться равнодушными к чужой беде! Рано или поздно любой из нас может оказаться в ситуации, когда понадобится помощь окружающих, и последствия чужого равнодушия могут быть самыми печальными», - сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

Через неделю представители ТСЖ и управляющей компании «Заполярный город» уже в суде будут решать, кому в итоге обслуживать дом № 50 на просп. Ленина.