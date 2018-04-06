Регенеративный патрон от противогаза переполошил жителей флотской столицы

Вчера, 5 апреля, около 17.30 поступило сообщение из ОВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной о том, что не далеко от дома № 6 по ул. Стебнева обнаружен подозрительный предмет, цилиндрической формы зелёного цвета.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Мурманской области.

Место было оцеплено сотрудниками полиции. В ходе осмотра обнаруженного предмета было установлено, что находка является регенеративным патроном РП-4, который предназначен для комплектации изолирующих противогазов, обеспечивает получение кислорода для дыхания.

При обследовании взрывчатых веществ, взрывных устройств, боеприпасов выявлено не было. Данный предмет был передан сотрудникам следственно-оперативной группы ЗАТО по г.Североморск и г.Островной.