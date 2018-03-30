Регион готовится к переходу на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области провело совещание представителей исполнительных органов государственной власти Мурманской области и регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) АО «Управление отходами» в целях обсуждения перехода на новые принципы организации обращения с ТКО в южной технологической зоне региона. Аналогичное совещание для представителей северной технологической зоны состоялось 13 марта этого года.

Новая система обращения с ТКО, которая внедряется в Российской Федерации с 2017 года, принципиально меняет механизм обращения с отходами. Для перехода на новую систему обращения каждый регион страны должен разработать территориальную схему обращения с отходами, региональную программу, а также выбрать одного или нескольких региональных операторов, ответственных за весь цикл обращения с твёрдыми коммунальными отходами на определенной территории.

В Мурманской области таким оператором по итогам открытого конкурса, проведенного в декабре 2017 года, стало АО «Управление отходами». Приступить к своим обязанностям в полном объеме организация должна в III квартале 2018 года.

В ходе совещания были затронуты вопросы совершенствования территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с ТКО, планируемых тарифных решений в сфере обращения с отходами, порядка заключения договоров и обслуживания контейнерных площадок.

Так, в соответствии с постановлением правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твёрдыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641», бремя содержания контейнерной площадки, расположенной на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме. Бремя содержания контейнерных площадок, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут собственники земельного участка, на которых расположены такие площадки.

В связи с большим количеством поступающих вопросов от представителей муниципальных образований, управляющих компаний, промышленных предприятий и иных заинтересованных лиц в ходе совещания принято решение о проведении в случае необходимости региональным оператором выездных совещаний в муниципальных образованиях Мурманской области.

Отдельной темой для обсуждения стала организация договорных отношений с физическими и юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории региона.

В ближайшее время на официальном сайте Мурманского филиала АО «Управление отходами» будут размещены проекты договоров, заключение которых предписывает федеральное законодательство.