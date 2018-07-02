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Мурманская область. Арктика02.07.18 16:55

Регион обезлюдивает: рождается меньше, смертность повысилась, миграционная убыль населения растёт

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май и оценке основных показателей за январь-июнь 2018 года.

Как сообщает ведомство, по предварительным данным в Мурманской области в январе-апреле 2018 года сохранялась тенденция снижения рождаемости. За четыре месяца текущего года в регионе родилось 2352 ребёнка, что на 7,5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года (2543 ребенка). Коэффициент рождаемости составил 9,5 родившихся на 1000 населения против 10,2 в 2017 году.

Системные меры в сфере здравоохранения позволяют сдерживать ухудшение абсолютных значений смертности – число умерших составило 2863 человека, что почти на уровне прошлогодних данных (2864 человека). Общий коэффициент смертности, напротив, незначительно повысился – с 11,5 умерших на 1000 населения в 2017 году до 11,6. Среди основных классов причин смерти (число умерших на 100 тысяч населения) снижение смертности отмечено от болезней системы кровообращения, внешних причин смерти и туберкулеза. При этом отмечен рост смертности от злокачественных новообразований, болезней органов пищеварения и дыхания. Уровень младенческой смертности составил 5,5 умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся, что выше уровня января-апреля 2017 года (в январе-апреле 2017 года – 5).

Основными причинами младенческой смертности являлись внутриутробные инфекции, врожденные пороки развития и тяжелая интранатальная асфикция.

В январе-апреле т.г. отмечена естественная убыль населения области – 511 человек (в аналогичном периоде 2017 года – 321 человек). Коэффициент естественной убыли населения составил 2,1 человека на 1000 населения (в январе-апреле 2017 года – 1,3). В регионе по-прежнему сохранялась миграционная убыль населения, которая за четыре месяца этого года составила 801 человек.

 

 

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